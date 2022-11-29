Копию оригинального чертежа Дворцового моста впервые покажут петербуржцам

"Мостотрест" передал копию Музею мостов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский «Мостотрест» подарил Музею мостов уникальный экспонат - теперь в его коллекции будет храниться копия оригинального чертежа Дворцового моста. До этого момента ценный оригинал был скрыт от чужих глаз в архиве учреждения.

Как рассказала «Комсомолке» Ирина Трунова, заведующая научно-исследовательским отделом истории мостостроения музея, автором чертежа с архитектурным оформлением переправы был архитектор высочайшего двора Роман Мельцер. Рисунок появился на свет в 1915 году, переправа выглядела на нем совсем иначе, нежели сегодня.

Автором рисунка был архитектор высочайшего двора Роман Мельцер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- По идее, мост должен был быть очень красивым, но сдали его на рубеже эпох, в 1916 году, незадолго до революции. Конструкцию выполнили, а все художественное оформление упростили. Были деревянные перила! В советское время мост переименовали в Республиканский, оформление тоже изменили, но на чертеж больше не опирались. Он так и остался в истории, - отметила Трунова.

В 30-е годы прошлого века переправа стала принимать привычный нам художественный облик, а в 1952 году мосту вернули название Дворцовый.