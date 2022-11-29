Правительство Петербурга потратит 17,7 млрд рублей на покупку лекарств для льготников

В 2023 году дополнительные средства будут направлены на льготные лекарства и расширение неонатального скрининга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2023 году правительство Санкт-Петербурга направит дополнительные средства на закупку льготных лекарств и расширение неонатального скрининга. Об этом сообщили 29 ноября 2022 года на заседании в Смольном. Стоимость территориальной программы составит 214,6 миллиардов рублей, что на 21,5 миллиард больше, чем планировалось ранее.

- Петербуржцы должны чувствовать отдачу от ее увеличения. Объем и качество медицинских услуг должны расти, как они росли все предыдущие годы, - подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

Так, правительство увеличит расходы на покупку лекарств для льготников на 3,3 миллиарда рублей до 17,7 миллиардов. Также дополнительные средства пойдут на оказание медицинской помощи в стационарах и амбулаторных учреждениях.

Помимо этого с нового года будет расширен неонатальный скрининг для младенцев. Это позволит проводить исследования по 36 редким заболеваниям.