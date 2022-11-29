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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:00

Горсуд отказал мобилизованному петербуржцу в замене военной службы на альтернативную

Ранее в иске отказал районный суд
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Петербуржцу не удалось добиться замены военной службы на альтернативную.

Петербуржцу не удалось добиться замены военной службы на альтернативную.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Городской суд Петербурга оставил без изменений вердикт районного суда и отказал мобилизованному мужчине в замене военной службы на альтернативную. Житель Северной столицы отказался брать в руки автомат, ссылаясь на убеждения, и просит признать решение о мобилизации незаконным.

- В Петербурге вынесено первое решение по иску мобилизованного. Невский районный рассмотрел административное исковое заявление Кирилла Березина. Истец отмечал, что военная служба противоречит его убеждениям. Просил заменить военную службу на альтернативную гражданскую. Суд отказал, - сообщала 18 октября Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но представители мужчины не сдались и подали апелляцию в вышестоящую инстанцию, то есть Горсуд. Однако и там не нашли оснований для пересмотра решения мобилизационной комиссии. Апелляцию отклонили, а решение оставили в силе.