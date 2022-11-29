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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:38

Дверь с хлещущим изнутри кипятком сняли на видео в Колпино

Местные жители шутят, что за ней притаились все демоны ЖКХ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Портал в преисподнюю" нашли в Колпино. Фото: vk.com/kolpino

"Портал в преисподнюю" нашли в Колпино. Фото: vk.com/kolpino

«Портал в преисподнюю» появился в одном из домов в Колпино. Жители этого города-спутника Петербурга сняли нечто странное, попахивающее потусторонними силами и отсутствием горячей воды. Дверь в мусоропровод обычной жилой девятиэтажки дымилась от пара, а изо всех щелей лились струи кипятка.

- Красных партизан, 14. Ужасы нашего городка, - написали очевидцы в группе ВКонтакте «Колпино (Колпинский район, Санкт-Петербург)».

В комментариях пользователи соцсетей посоветовали автору видео быть аккуратнее и не открывать дверь, вдруг за ней притаились демоны ЖКХ. А если и не потусторонние силы, то вполне реальный кипяток, от которого можно получить серьезные ожоги.

Судя по видео, мужчина послушался советов и не стал трогать опасный «портал». Чем закончилась история, и была ли потом в квартирах горячая вода, авто публикации не уточнил.