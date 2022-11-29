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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:12

«Бертгольд-центр» в Петербурге выставили на продажу за 1,3 млрд рублей

Пространство продают вместе со всеми кафе, барами и магазинами
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Бертгольд-центр" продают за 1,3 миллиарда рублей

"Бертгольд-центр" продают за 1,3 миллиарда рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге выставили на продажу знаменитый "Бертгольд-центр". Общественное пространство находится на Гражданской улице, недалеко от Сенной площади. За весь двор вместе с арендаторами площадей под кафе, бары и магазины просят 1,3 миллиард рублей. Объявление появилось в Сети 23 ноября 2022 года.

- Предлагаем Вашему вниманию торговый комплекс с арендаторами на продажу. Объект представляет собой комплекс состоящий из семи строений с земельным участком в 2311 квадратных метров в собственности юридического лица. Все пространство заполнено офисами, барами, кафе, студиями и магазинами - 45 арендаторов, - говорится в объявлении.

Помимо магазинов, баров, кофеен, на территории пространства также есть гостиница на 69 номеров и читательный зал.

"Бертгольд-центр" работает в Петербурге с 2016 года.