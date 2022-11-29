Какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» определили список востребованных финансовых продуктов.[1] Опрос длился с октября по ноябрь 2022 г., среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет[2], проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек[3].

В рамках инициативного исследования «Банковский мониторинг» респондентов спросили об использовании финансовых продуктов в настоящее время, а также о намерении начать или завершить пользование в ближайшие полгода, до марта 2023 года.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта, что является хорошим показателем для общей экономики страны. В ближайшие полгода 26% опрошенных планируют выпустить новую зарплатную карту. Жители Сибирского федерального округа значительно чаще пользуются зарплатной картой, чем жители РФ в целом – 78%, наименьшая доля в Северо-Кавказском федеральном округе - 59%.

На втором месте по востребованности находится дебетовая карта – 67% респондентов уже пользуются данным финансовым продуктом и 25% планируют открыть новую дебетовую карту в следующие полгода.

Продолжают набирать популярность вклады: прошлой осенью 2021 продуктом пользовались 20% респондентов, при этом весной 2022, благодаря благоприятным условиям по вкладам, доля выросла до 32% и к осени 2022 достигла 39%.

Инвестиционные продукты банков вызывают наименьший интерес у пользователей, при этом следует отметить растущий тренд: осенью 2021 только 8% респондентов отмечали пользование продуктом, весной 2022 – уже 12%.

[1] Оказание услуг осуществляется при наличии согласия абонента на обработку данных в целях проведения маркетингового исследования.

[2] Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга.

[3] В рамках оказания услуги сведения о местонахождении пользователей не передаются и анализ осуществляется при условии наличия согласия на обработку данных.