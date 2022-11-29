Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка отмечает день рождения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Знаменитой красавице Ленинградского зоопарка медведице Хаарчаане исполняется 6 лет. 4 декабря белая полярная медведица отметит свой день рождения. В честь этого зоосад Санкт-Петербурга устраивает праздник и приглашает всех жителей города отпраздновать вместе со зверьми.

- У нас радостное событие: на этой неделе белой медведице Хаарчаане исполняется 6 лет! В честь полярной красавицы Ленинградский зоопарк подготовил познавательную интерактивную программу и приглашает вас провести у нас выходной воскресный день всей семьей, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Праздничная программа пройдет 4 декабря. В этот день юные и маленькие посетители зоопарка смогут больше узнать о северном животном, которое является одним из самых крупных хищников на планете. Также состоится праздничное кормление Хаарчааны. А дети смогут перевоплотиться в маленьких полярных медвежат с помощью аквагрима.