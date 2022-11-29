Мусоровоз сгорел на юге Петербурга

Мусоровоз сгорел полностью. Остался только железный кузов. Фото: vk.com/spb_today

Не автобус, но мусоровоз. Жители южной части Петербурга сняли пылающий грузовик, который приехал забирать мусор, но вспыхнул в проезде между домов. Инцидент произошел во дворе на углу улиц Десантников и Маршала Казакова.

- Горит мусоровоз у перекрестка Десантников и Маршала Казакова, - написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там же было опубликовано и видео.

На место тут же примчались пожарные, которые залили полыхающий грузовик пеной.

- В 15:06 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу.

Сам грузовик был уничтожен огнем полностью, от машины остался только обгорелый кузов.

А местные жители в комментариях отмечают попадание района в новости: «ну хоть какое-то событие у нас на отшибе случилось». А другие резонно отмечают, что радоваться нечему, ведь мусора теперь точно меньше не станет.