Поезд сбил насмерть мужчину на железнодорожных путях в Петербурге

Поезд сбил мужчину на железнодорожных путях в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 28 ноября 2022 года, на железнодорожной станции Ульянка. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

- Около шести вечера в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 10-м километре перегона станции Дачное-Ульянка поезд, который ехал с Балтийского вокзала в Ораниенбаум сбил мужчину, - рассказали в полиции на транспорте.

Правоохранители прибыли на место и обнаружили тело пострадавшего. Им оказался 41-летний житель Петербурга. Оказалось, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, увидев пешехода, начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось. Мужчина погиб на месте.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.