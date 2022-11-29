В двух районах Петербурга с 1 декабря ограничат движение

Движение в двух районах Петербурга ограничат с 1 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 декабря 2022 года ограничат проезд в двух районах города. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ. Самое продолжительное ограничение запланировано в Пушкинском районе, которое продлится до конца июля.

- С 1 декабря 2022 года по 30 июля 2023 года на время ремонта дороги ограничат проезд на перекрестке Удаловской улицы, Новодеревенской улицы и щоссе Подбельского, - сообщили в инспекции.

Второе крупное ограничение запланировано во Фрунзенском районе. Так, вплоть по 9 февраля следующего года на время прокладки электрокабеля будет затруднен проезд у дома 2 по Витебской Сортировочной улице.

Автомобилистов просят внимательно отнестись к перекрытиям, чтобы не попадать в пробки и заранее продумывать свои маршруты.