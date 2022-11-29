Петербургу компенсируют часть потерь из-за ликвидации КГН

Петербургу возместят часть потерь, связанных с ликвидацией Консолидированной группы налогоплательщиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербургу возместят потери от ликвидации Консолидированной группы налогоплательщиков. Деньги в Северную столицу поступят из федерального бюджета. Об этом в Telegram-канале рассказал депутат Государственной думы Михаил Романов. Он отметил, что правительство страны признало отрицательное влияние на бюджет Петербурга ликвидации КГН.

- Отмена с 2023 года института КГН в целом приведет к увеличению поступлений налога на прибыль организаций, вместе с тем по отдельным субъектам РФ возможно как положительное, так и отрицательное влияние на доходную часть региональных бюджетов, - сообщил депутат.

Отмечается, что данный вопрос будет урегулирован. Так, федеральный бюджет может компенсировать Петербургу 47 выпадающих миллиардов. Всего потери города оцениваются в 77 миллиардов рублей. Ожидается, что эти средства поступят до 1 апреля.