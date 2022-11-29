Реставрация Дома национальностей в центре Петербурга продолжится в 2023 году

Реставрация Дома национальностей в Петербурге продолжится в 2023 году / Фото: spbdn.ru

В Санкт-Петербурге в 2023 году продолжится ремонт и реставрация Дома национальностей, который располагается в Особняке Штифтера на Моховой улице. Об этом 29 ноября 2022 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Дом национальностей располагается в историческом особняке уже 17 лет - с первых дней создания учреждения. Это одна из знаковых городских площадок для объединения представителей разных народов. Здание давно нуждается в обновлении, многие помещения сегодня не используются, - отметил Пиотровский.

В этом году завершится ремонт крыши и чердака, а также будут восстановлены утраченные фонари. В будущем году специалисты преступят к работам над вестибюлем, парадной лестницей, а также Колонным залом.

После того, как реставрация будет завершена, здание сможет вмещать в себя до 1,2 тысячи человек. В особняке вновь откроют гостиные, концертные залы и многое другое.