Петербург впервые получил Гран-при Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре

Петербург впервые получил Гран-при на всероссийской премии по ландшафтной архитектуре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург впервые был удостоен Гран-при Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Признание получил сад Смольного собора, благоустройством которого занимался комитет по благоустройству города. Об этом 29 ноября 2022 года рассказали в Смольном.

- Проектом благоустройства сада Смольного собора было предусмотрено восстановление объемно-пространственной композиции ландшафта и исторической планировки внутри монастырского двора, а также посадка 80 деревьев и 1102 кустарников, - рассказали в комитете.

Специалисты сохранили крестообразную планировку сада, оставив тихие места для отдыха и уединения. Помимо этого планировка позволяет быстро добираться из одного корпуса собора в другой. Также были восстановлены исторические размеры площади и дороги вдоль стен монастыря.