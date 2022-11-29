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НовостиЗдоровье29 ноября 2022 15:33

Методику раннего выявления рака легких разработали в Петербурге

Курильщики со стажем могут бесплатно пройти обследование в рамках проекта
Анастасия НУРАДИЛОВА
Чаще всего рак легких выявляют у курильщиков со стажем

Чаще всего рак легких выявляют у курильщиков со стажем

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Методику раннего выявления рака легких разработали в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ. Его сотрудниками запущен пилотный проект по исследованию рака легкого SPIRAL, которое позволяет получить более информативное исследование по сравнению с цифровой флюорографией.

- Уникальность метода состоит в том, что программа более эффективно выявляет злокачественные образования, чем рентген или флюорография. Первое исследование с помощью нее было проведено десять лет назад. И только сейчас в Петербурге запущен пилотный проект, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Поучаствовать в проекте желающие могут уже сейчас, и это абсолютно бесплатно. Исследования проводятся на курильщиках в возрасте от 60 до 69 лет, которые курят 30 лет по пачке сигарет в день. Также бесплатное обследование в рамках программы предлагается тем, кто бросил курить менее 15 лет назад.

КОНКРЕТНО

В реализации проекта участвуют НИИ фтизиопульмонологии и больница №40 в Курортном районе. Записаться можно по номеру 8 800 101 71 10 или на сайте этих медучреждений.