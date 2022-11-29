На строительство новых дорог в Мурино выделили 162 млн рублей

Строительство новых дорог в Мурино начнется в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Мурино Ленинградской области продолжится строительство дорог. Минстрой России выделил средства на продолжение двух новых участков, которые соединят Воронцовский бульвар, Ручьевский проспект и улицу Шувалова. Об этом 29 ноября 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- В следующем году на улице Шувалова обустроят две полосы движения по 3 метра в ширину, на Воронцовском бульваре — по 3,5 метра. Вдоль трассы установят широкие тротуары и проведут благоустройство, — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Во время работ на Воронцовском бульваре уберут строительный мусор, благоустроят территорию, в том числе и парковки, установят новое освещение и остановки для общественного транспорта.

Стоимость всех работ оценивается в 162 миллиона рублей.