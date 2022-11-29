Суд Петербурга вынес приговор экс-начальнику отдела СК за присвоение 306 млн рублей

Суд назначил пять лет колонии бывшему начальнику отдела СК Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд вынес приговор экс-главе финансово-экономического отдела петербургского управления СК. Мужчину обвиняли в присвоении денежных средств. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В период с июля 2017 года по ноябрь 2020 года подсудимый пользовался служебным положением и похитил в общей сложности 306 миллионов 325 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Он объяснил, что поступил так, потому что является игроманом: он зависим от игр, поэтому не мог остановиться.

Суд назначил ему лишение свободы сроком на пять лет. Это время осужденный проведет в исправительной колонии общего режима. А кроме этого, он выплатит петербургскому управлению СК материальный ущерб – 297 миллионов рублей.

Напомним, мужчина брал деньги, в том числе и те, которые были арестованы по уголовным делам и находились в производстве.