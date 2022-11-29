Россельхознадзор задержал 302 тысячи опасных яиц, которые везли в Петербург

Потенциально опасные яйца вернули отправителю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ноябре сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз в Санкт-Петербург 302 тысяч потенциально опасных куриных яиц, которые были отправлены из Армении. Груз был задержан в пункте пропуска Верхний Ларс на территории Северной Осетии.

- 302 400 штук яиц были отправлены в Петербург. Но в ветеринарном сертификате даты выработки не соответствовали датам, которые были указаны на маркировке. Они разнились на 10 дней. Такая продукция является небезопасной, - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники приняли решения вернуть груз обратно в место отправки. С начала года Россельхознадзор задержал на границе и вернул отправителю 160 тонн животноводческой продукции.