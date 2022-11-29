Слабослышащим петербуржцам предлагают работать фотографами и SMM-менеджерами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ярмарка вакансий для людей с нарушением слуха пройдет в Петербурге 30 ноября. Свои рабочие места представят более 20 компаний. Среди них коммунальные предприятия, торговые сети, крупнейшие городские производства, организации сферы образования и туризма, творческие мастерские и другие.

- В списке предложенных вакансий будут более 40 специальностей – от рабочих до творческих. Работодатели предлагают трудоустройство на разноплановые должности, от инженеров до фотографов и специалистов SMM, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Посетителям ярмарки проведут консультации сотрудники Центра занятости населения Петербурга. Они расскажут соискателями о том, как и где искать работу, а также о правильной подготовке к собеседованию и грамотном составлении резюме.

Ярмарка вакансий состоится с 12:00 до 14:00 30 ноября в здании регионального отделения Всероссийского общества глухих по адресу Галерная улица, дом 55.