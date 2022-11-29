Петербуржцы собрали 20 тонн гуманитарной помощи для отправки в зону СВО

Петербуржцы собрали 20 тонн помощи для бойцов. Фото: пресс-служба ЗакСа

Петербуржцы собрали 20 тонн помощи для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Посылка уже направляется к военнослужащим. В ней – медикаменты, еда, амуниция и многое другое. В сборе помощи приняли участие школьники и учителя, деятели культуры, врачи и волонтеры.

- 20 тонн ценного груза на линию фронта везут представители региональной общественной организации «Невский Фронт», - говорится в сообщении пресс-службы Законодательного Собрания Петербурга.

Сейчас организация объявила уже седьмой сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Больше всего в зоне проведения специальной военной операции бойцы нуждаются в теплой одежде, амуниции, медикаментах, а также перевязочных и противоожоговых материалах. Необходимы также средства гигиены и продукты питания. Вещи комплектуются под опись и по списку.