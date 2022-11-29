Автомобиль «Рено» горел на Бестужевской улице в Петербурге

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобиль загорелся в Красногвардейском районе Петербурга вечером 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Бестужевской улице поступило в 21:21. На место происшествия сразу выехала бригада спасателей, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В автомобиле «Рено» сгорели запчасти. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 21:21. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.

Напомним, накануне на юге Петербурга сгорел мусоровоз. Пожар у перекрестка Десантников и Маршала Казакова на видео сняли очевидцы. Пожарные залили полыхающий грузовик пеной, но он все равно полностью был уничтожен огнем.