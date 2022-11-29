Александр Беглов подписал закон о бюджете Петербурга на 2023 год

В Смольном подписан закон о бюджете Петербурга на 2023 год, а также на плановый период 2024 и 2025 годов. Так, доходы в бюджете в следующем году составят 1049 миллиардов рублей, расходы – 1195 миллиардов, а дефицит – 146 миллиардов. Глава города Александр Беглов считает, что триллион в бюджете Петербурге – это общая заслуга жителей и предприятий города.

- Мы сможем расширить меры поддержки и направить средства на развитие города, так как на эти цели расходы увеличены на 15%, а в 2024 и 2025 годах будут увеличены на 26%. Будет развиваться социальная инфраструктура, появятся новые детские сады, школы, больницы, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Бюджет на следующий год сформирован с учетом 18 государственных программ Петербурга. Они составят 1092 миллиарда рублей или 91% от бюджета. Больше всего средств планируется потратить на развитие транспортной инфраструктуры, на образование, здравоохранение, соцподдержку граждан.