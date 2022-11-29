Мужчина пострадал в квартирном пожаре на Коммунистической улице в Петербурге

Мужчину госпитализировали в медучреждение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчина пострадал в пожаре в Кронштадтском районе Петербурга вечером 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в квартире на Коммунистической улице поступило вечером, в 21:56. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Возгорание произошло на кухне в трехкомнатной квартире. Площадь пожара составила два квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 22:20. Мужчину, который пострадал в пожаре, госпитализировали в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 12 спасателей МЧС.

Напомним, этим же вечером на Бестужевской улице в Петербурге загорелся автомобиль «Рено». В нем сгорели запчасти. Огонь тушили 10 пожарных. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.