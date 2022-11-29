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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 20:12

Автомобиль сбил женщину на Полюстровском проспекте в Петербурге

Женщина шагнула на проезжую часть, когда остальные пешеходы остались стоять
Анастасия НУРАДИЛОВА
Вокруг пострадавшей женщины столпились очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

Вокруг пострадавшей женщины столпились очевидцы. Фото: vk.com/spb_today

Жуткое ДТП произошло на Полюстровском проспекте в Выборгском районе Петербурга. Под колеса автомобиля попала женщина. Авария случилась на пешеходном переходе. Об этом сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 29 ноября.

- Сбили женщину напротив торгового центра «Европолис», - написал очевидец в посте в социальной сети.

Судя по опубликованным кадрам, женщина единственная шагнула на проезжую часть, когда все остальные пешеходы остались стоять. Какой в это время горел сигнал светофора – не сообщается. Удар произошел неожиданно: автомобиль ехал достаточно быстро.

Из-за сильного столкновения женщина отлетела от машины. Рядом с ней сразу столпились очевидцы, которые пытались ей помочь. О состоянии пострадавшей не сообщается. В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.