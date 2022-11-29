Россельхознадзор задержал восемь тонн сушеных роз в морском порту Петербурга

В морском порту Санкт-Петербурга задержали груз из ОАЭ Фото: Олег ЗОЛОТО

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 8,4 тонны сушеных роз. В морском порту Санкт-Петербурга задержали груз из Объединенных Арабских Эмиратов, который направлялся в Москву. Сушеные цветы отправили обратно в ОАЭ.

- Сотрудники выявили, что продукция происхождением из Пакистана ввозится в Россию с неправильно заполненными документами. При этом, полностью отсутствовал фитосанитарный сертификат страны происхождения или его заверенная копия, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В итоге, инспектор ведомства запретил выпуск 8,4 тонн сушенных роз на территорию Российской Федерации.

Напомним, накануне были задержаны более 300 тысяч куриных яиц, которые представляли опасность для жителей Петербурга. Маркировка разнилась на 10 дней: из-за этого товар отправили обратно в Северную Осетию.