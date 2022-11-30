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НовостиЗдоровье29 ноября 2022 21:43

Оперштаб по борьбе с ковидом собираются распустить в Петербурге

Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного
Анастасия НУРАДИЛОВА
Александр Беглов собирается завершить работу оперативного штаба

Александр Беглов собирается завершить работу оперативного штаба

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов собирается завершить работу оперативного штаба по борьбе с ковидом. Соответствующий документ появился на сайте Смольного 29 ноября. В нем глава города постановляет признать утратившими силу два документа: о создании оперштаба и о медицинском совете.

- Губернатор Санкт-Петербурга постановляет признать утратившим силу постановление «О создании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге», - говорится в документе.

Напомним, в октябре Смольный продлил коронавирусные ограничения до 31 декабря. В городе все еще нельзя проводить и посещать публичные мероприятия без специальных согласований. В рамках ковидных ограничений также продолжает действовать запрет на курение кальяна в общественных местах.