Оперштаб по борьбе с ковидом собираются распустить в Петербурге

Александр Беглов собирается завершить работу оперативного штаба Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов собирается завершить работу оперативного штаба по борьбе с ковидом. Соответствующий документ появился на сайте Смольного 29 ноября. В нем глава города постановляет признать утратившими силу два документа: о создании оперштаба и о медицинском совете.

- Губернатор Санкт-Петербурга постановляет признать утратившим силу постановление «О создании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге», - говорится в документе.

Напомним, в октябре Смольный продлил коронавирусные ограничения до 31 декабря. В городе все еще нельзя проводить и посещать публичные мероприятия без специальных согласований. В рамках ковидных ограничений также продолжает действовать запрет на курение кальяна в общественных местах.