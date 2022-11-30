Небольшой снег и до минус 13 градусов прогнозируют в Ленобласти 30 ноября

В Ленобласти пройдет небольшой снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленобласти в среду, 30 ноября. В некоторых районах пройдет небольшой снег, но только на западе региона. А на востоке существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Юго-восточный и южный ветра подуют со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -3 до -13 градусов, а днем будет от двух до семи градусов со знаком минус, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в Петербурге. Днем и ночью в городе пройдет небольшой снег, а скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.

- Ночью температура воздуха составит от четырех до шести градусов со знаком минус, а днем будет от -2 до -4, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу.