Анастасия Волочкова приехала в Петербург, чтобы попасть в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 30 ноября 2022 года и за минувшие сутки. Самым заметным событием стал визит в город на Неве бывшей балерины, а ныне скандальной светской львицы Анастасии Волочковой. Она приехала на суд из-за затопленной квартиры в элитном доме на Итальянской улице.

В 2021 году «скромное» жилье бывшей примы Большого театра залило водой. Пострадали позолоченные карнизы и расписные потолки. Потоки бежали прямо по мраморным колоннам и на дорогой паркет. Тот вздулся. Ремонт обошелся Волочковой в 3,5 миллиона рублей. Теперь эти деньги она хочет получить с ТСЖ.

Петербургская недвижимость Волочковой оценивается в 250 миллионов рублей. Но это - мелочь по сравнению с самой дорогой квартирой города. Шикарные апартаменты с кроватью французской королевы Марии-Антуанетты снова пытаются продать. И снова за 750 миллионов.

Но не факт, что продадут. Ведь Петербург вошел в число городов, где невыгоднее всего покупать недвижимость для сдачи в аренду. «Отбивать» деньги даже за комнату придется лет 20.

Но есть и хорошие новости: 1-й Елагин мост пообещали открыть после 1,5-годичного ремонта. Это произойдет уже сегодня.