Снег и температуру до -4 градусов обещают в Петербурге в среду, 30 ноября

Небольшой минус и снег обещают в среду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последний день относительно теплой погоды ждет жителей и гостей Петербурга в наступившую среду. 30 ноября на город будет оказывать влияние атмосферный фронт, благодаря которому термометры не покажут ниже -4 градусов. А днем местами пройдет снег.

- В последний день календарной осени в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем в городе температура воздуха составит -2…-4 градуса, в Ленинградской области будет -2…-7 в зависимости от района. Ветер и там и там юго-восточный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление останется очень высоким -779 мм ртутного столба.

Завтра, в первый день зимы, как по заказу станет холоднее. Но резкого перепада, как предсказывали синоптики ранее, не произойдет. Столбик термометра опустится всего на пару градусов.