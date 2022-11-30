Каршеринг снес ребенка на велосипеде в Ленобласти

Каршеринг сбил ребенка в Отрадном. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль каршеринга сбил ребенка на велосипеде в городе Отрадное в Кировском районе Ленобласти. Видео инцидента, который произошел еще полтора месяца назад, появилась в соцсетях. Запись опубликовали местные жители, которых удивил факт, что по ДТП никакой проверки не проводилось и мер к водителю машины не принималось.

- ДТП произошло еще 19 октября. Водитель каршеринга проехал по Лесной улице мимо дома №4. Но, не доехав до угла, он остановился и резко сдал назад. В это время по дороге проезжал мальчик на велосипеде, - пишут жители Отрадного, слова которых приводит паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автомобиль на скорости снес ребенка вместе с велосипедом. После столкновения водитель машины выбежал посмотреть что произошло. Мальчик сам встал на ноги, забрал из-под авто велосипед с погнутым передним колесом, после чего побрел домой, а каршеринг просто уехал с места ДТП.

- Никто не подошел к ребенку, не позвонил его родителям, не вызвал скорую помощь и ГИБДД, - возмущаются жители Отрадного.