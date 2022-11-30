Пешеход с огромным ножом устроил конфликт с водителем на Васильевском острове

Пешеход достал нож для беседы с водителем. Фото: vk.com/spb_today

Поножовщиной едва не закончился спор водителя и пешехода на Васильевском острове. Два культурных петербуржца при помощи трехэтажного мата и большого кухонного ножа выясняли, кто прав: идущий по тротуару пешеход, или выезжающий со двора водитель.

- Псих с ножом орудует на Васильевском острове на углу 9-й линии и Большого проспекта, - написал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» автор публикации видео самого конфликта.

На записи с телефона видно и слышно, как мужчины предъявляют друг другу претензии. Пешеход с ножом отстаивает свою позицию: ты что тут ездишь? А водитель в ответ кричит, что если его оппонент достал нож, то пусть будет смелым и пустит оружие в дело: «Воткни в меня, давай. спиной повернусь. Воткни, раз достал».

Пешеход предлагает помириться и пожать руки: «дай краба», но водитель отказывается. В итоге после ряда оскорблений оппоненты расходятся по своим делам.