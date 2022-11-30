20 процентов работающих петербуржцев хотят получать зарплату каждую неделю

20% петербуржцев хотят получать зарплату раз в неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работающие жители Петербурга не прочь перейти на голландскую систему оплаты труда, когда зарплату дают не два раза в месяц, а каждую неделю. Согласно опросу, за еженедельные выплаты выступает 20% трудоустроенных горожан.

- Число трудящихся, для которых важно получать зарплату как можно чаще, в городе выросло на 9%, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Но и это не все, как говорят в телемагазине. 3% горожан хотят, чтобы с ними рассчитывали ежедневно, а 17% опрошенных желают получать деньги несколько раз в неделю.

А 9% петербуржцев наоборот, не против, если им будут платить раз в месяц. А 11% вообще без разницы - лишь бы платили вовремя.

Но большинство, 61%, предпочитают нынешнюю систему с авансом и зарплатой, когда деньги приходят дважды в месяц.