Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 6:54

20 процентов работающих петербуржцев хотят получать зарплату каждую неделю

Но большинство привыкло к получке два раза в месяц
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
20% петербуржцев хотят получать зарплату раз в неделю.

20% петербуржцев хотят получать зарплату раз в неделю.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работающие жители Петербурга не прочь перейти на голландскую систему оплаты труда, когда зарплату дают не два раза в месяц, а каждую неделю. Согласно опросу, за еженедельные выплаты выступает 20% трудоустроенных горожан.

- Число трудящихся, для которых важно получать зарплату как можно чаще, в городе выросло на 9%, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Но и это не все, как говорят в телемагазине. 3% горожан хотят, чтобы с ними рассчитывали ежедневно, а 17% опрошенных желают получать деньги несколько раз в неделю.

А 9% петербуржцев наоборот, не против, если им будут платить раз в месяц. А 11% вообще без разницы - лишь бы платили вовремя.

Но большинство, 61%, предпочитают нынешнюю систему с авансом и зарплатой, когда деньги приходят дважды в месяц.