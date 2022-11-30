Проезд в Петроградском районе Петербурга ограничат на два года со 2 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петроградском районе Санкт-Петербурга со 2 декабря 2022 года и почти на два года ограничат движение для автомобилей. Проезд будет частично перекрыт по улице Лизы Чайкиной в связи с установкой пешеходной галереи. Об этом автомобилистам города рассказали в ГАТИ.

- Со 2 декабря 2022 года по 15 октября 2024 года в связи с производством по размещению пешеходной галереи будет ограничено движение транспорта по улице Лизы Чайкиной от Большой Пушкарской улицы до улицы Благоева, - сообщили в ведомстве.

Автомобилистов просят на этот период не забывать об ограничениях, чтобы заранее продумывать свои маршруты и не стоять в пробках.

Напомним, что с 1 декабря также ограничат проезд еще в двух районах города. В Пушкинском перекроют перекресток Удаловской улицы, Новодеревенской улицы и шоссе Подбельского, а во Фрунзенском у дома 2 по Витебской Сортировочной улице.