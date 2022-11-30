Труп раздетого мужчины нашли у железной дороги в Ленинградской области

В Ленобласти нашли труп заколотого и раздетого мужчины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Лодейное Поле Ленинградской области недалеко от железной дороги нашли труп мужчины. Несмотря на позднюю осень и холод на улице, тело было полностью раздето, а на шее погибшего виднелись колотые раны. Об этом 30 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Тело мужчины было найдено 29 ноября около полудня у железной дороги в районе улицы Плеханова. На трупе были явные следы насильственной смерти. Под подбородком, на нее мужчины были четыре колотые раны, - рассказал источник.

Труп был полностью раздет. Находилась ли одежда мужчины где-то рядом, не уточняется.

Сотрудники полиции установили личность погибшего. Это 50-летний мужчина. На данный момент устанавливается его место жительства. Тело было направлено в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.