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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 7:40

ДТП с автобусом перекрыло движение по проспекту Энгельса

Авария произошла в районе Магнитогорской улицы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Легковушка протаранила автобус на проспекте Энергетиков. Фото: vk.com/spb_today

Легковушка протаранила автобус на проспекте Энергетиков. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием автобуса практически перекрыла движение по проспекту Энергетиков. Утром 30 ноября в районе Магнитогорской улицы выезжающий со двора водитель легковушки не успел затормозить и въехал автобусу в бок.

- Машина выехала со двора прямо в автобус. Автобусы остановились в обе стороны, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Самое печальное, что столкновение произошло именно там, где проспект имеет сужение из-за ремонта с одной стороны и стройки с другой. Для проезда машинам оставалось лишь по одной полосе в каждом направлении. Одну из них перекрыли участники ДТП.

И если легковушки еще как-то смогли протиснуться в оставшуюся щель, то автобусам и грузовикам проезд оказался закрыт. Пробка растянулась в обе стороны, от станции метро «Ладожская» до Якорной улицы.