Грабители напали на мужчину с 5 млн рублей возле банка в Петербурге

У жителя Ростова пытались отобрать 5 миллионов рублей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина чуть было не стало жертвой "менял". 49-летний приезжий из Ростовской области нашел в одном из мессенджеров людей, которые пообещали ему обменять его 5 миллионов рублей на американские доллары. Однако "менялы" решили просто ограбить мужчину. Об этом 30 ноября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Попытка обменять крупную сумму в рублях на валюту едва не закончилась банальным грабежом для жителя Ростовской области. Нападение на 49-летнего неработающего мужчину было совершено 29 ноября около 14:20 у дома 14 по Среднеохтинскому проспекту, рядом с офисом банка, - рассказал источник.

Мужчина пришел на встречу с людьми, которые обещали обменять ему деньги на иностранную валюту. С собой он принес сумку с 5 миллиона рублей. Однако его встретили двое неизвестных, вооруженные ножом. На драку обратили внимание прохожие и вызвали полицию.

Неудавшихся грабителей пока не задержали. Но мужчине удалось отбить свои деньги. Возбуждено уголовное дело о разбое.