ЗакС принял во втором чтении «закон о тишине» в Петербурге

Суббота официально станет выходным днем в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга во втором чтении приняли "закон о тишине". После принятия законопроекта в Северной столице будет официальное понятие "выходные". В частности, выходным днем станет суббота, в которую теперь будет нельзя шуметь и устраивать ремонт с дрелью и перфоратором. Об этом 30 ноября 2022 года сообщили в парламенте.

- Предлагается конкретизировать понятие "выходные дни", установив, что к ним относятся суббота и воскресенье ,за исключением тех, которые официально объявлены рабочими днями, а также выходные, установленные в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, - сообщили в ЗакСе.

Документ должен будет пройти еще одно чтение перед тем, как его подпишет губернатор города. После этого в выходные дни с 8:00 до 24:00 часов будет запрещено проводить шумные работы. Штраф - от 500 до 5 тысяч рублей.