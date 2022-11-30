Депутаты не стали смягчать закон об уличных музыкантах в Петербурге

Депутаты во втором чтении приняли закон об уличных музыкантах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили во втором чтении закон об уличных музыкантах в Петербурге. В него не стали вносить поправок, которые предполагали смягчение требований для артистов.

- Мы предлагаем вместо «уведомительно- согласовательной» процедуры перенять московский опыт бронирования. Предполагается установить возможность выбора места, даты и времени выступления на открытом сайте в режиме реального времени, - сообщил в своем телеграм-канале депутат Борис Вишневский.

Также предлагалось, разрешить выступать без уведомлений властей музыкантам без ударных инструментов и усилителей. Однако ни первая ни вторая поправка не были приняты. Зато был одобрен возраст музыкантов. Теперь петь на улице можно будет не с 18, а с 16 лет.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что пока будут работать более жесткие правила, а к вопросу их смягчения вернуться потом.

Также в ходе второго чтения в законе прописали, что предоставление мест для выступлений будет бесплатным. А сами площадки поделили по уровню мощности звука: без усилителей, с усилителями до 500 Ватт, а также свыше 500 Ватт.