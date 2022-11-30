Гонщик сбил 8-летнего мальчика в Пушкине

В Пушкине гонщик сбил восьмилетнего мальчика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Пушкин, который входит в состав Санкт-Петербурга, гонщик сбил восьмилетнего мальчика. Авария произошла днем 29 ноября 2022 года на Госпитальной улице. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В пятом часу вечера в Пушкине, у дома 7/2 по Госпитальной улице под автомобиль марки Opel Meriva 38-летнего местного жителя попал восьмилетний мальчик, - рассказал источник.

В момент аварии мальчик был один, без родителей, и переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

О состоянии ребенка на данный момент ничего не сообщается. Известно, что с места аварии его госпитализировали в Филатовскую больницу.

Что касается водителя, то за 2022 год это уже не первый случай, когда он попадает в поле зрения дорожной полиции. В этом году его уже шесть раз штрафовали за превышение скорости.