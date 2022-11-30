В сентября 22-летняя петербурженка потеряла сознание и упала в воду

Благодаря рабочим девушка смогла выжить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Троих строителей Биржевого моста наградили за спасение из Невы девушки. Несчастный случай едва не произошел в сентябре, когда вода уже была ледяная. Маляр Мухтар Каримов во время строительства подземного пешехода увидел, как молодая девушка потеряла сознание и упала в реку. Он тут же бросился ее спасать, а после того как он вытащил пострадавшую из воды понес ее в пункт обогрева. Там еще двое рабочих смогли сделать ей искуственное дыхание и вызвать скорую.

- Благодаря им 22-летняя девушка осталась жива. Она пришла в сознание и ее госпитализировали в больницу, - рассказали во время вручения грамот рабочим.

30 ноября во время открытия Биржевого моста после ремонта губернатор Александр Беглов вручил рабочим благодарности. Один из спасителей девушки не смог лично забрать награду так как находится в зоне СВО.