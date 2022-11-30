Почти 150 иностранных брендов остались в ТЦ Петербурга

В ТЦ Петербурга продолжают работать почти 150 иностранных брендов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что после февраля многие иностранные бренды ушли из России, в торговых центрах Санкт-Петербурга продолжают работать почти 150 зарубежных компаний. Причем, 29 процентов из них из Италии. Об этом 30 ноября 2022 года сообщают аналитики консалтинговой компании NF Group.

- Согласно исследованию, в 10 ключевых торговых центрах Петербурга работают 147 зарубежных ретейлеров из 24 стран. Причем четыре зарубежных оператора впервые вышли на рынок Петербурга во втором полугодии 2022 года. Лидером среди стран по количеству представленных брендов в Санкт-Петербурге является Италия – в крупных торговых центрах города работают 42 итальянских ретейлера, - рассказали эксперты.

Всего с начала года торговые центры Северной столицы покинули 16 известных зарубежных брендов.