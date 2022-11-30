Пожар произошел на территории бывшей фабрики Печаткина на Васильевском острове

На Уральской улице горит бывшая фабрика Печатника. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар тушат на территории бывшей фабрики Печаткина на Васильевском острове. Возгорание произошло в ангаре, площадью 800 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают больше 40 пожарных.

- 30 ноября в 11:11 поступило сообщение о пожаре по адресу: Уральская улица, дом 13. Площадь пожара уточняется. К ликвидации ЧП привлечено 10 единиц техники и 45 человек личного состава, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Как сообщают очевидцы, кроме пожарных машин на месте работает и полиция. Тушение пожара продолжается, сведения о пострадавших не поступали.

Справка «КП»:

Комплекс зданий писчебумажной фабрики В. П. Печаткина построен в первой половине XIX - начале ХХ веков про проекту архитектора Салько и инженера Самарина.

ОБНОВЛЕНО:

Пожар потушен, идет разбор завалов.