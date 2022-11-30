Три моста разведут в Петербурге в ночь на 1 декабря

В ночь на 1 декабря в Петербурге разведут три моста Фото: Александр ГЛУЗ

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге завершился сезон навигации, а, соотвественно, и разводка мостов, в ночь на 1 декабря 2022 года в городе разведут три моста. Как сообщили в "Мостотресте", ночью будет проведена технологическая разводка по обычному графику навигации.

- В ночь на 1 декабря будет проведена технологическая разводка Большеохтинского моста, моста Александра Невского и Володарского моста. Время разводки - по графику навигации 2022 года, - сообщили в компании.

Так, Володарский мост будет разведет с 2:00 до 5:45 часов с временной сводкой с 3:45 до 4:15 часов. Моста Александра Невского разведут с 2:20 до 5:10 часов, а Большеохтинский с 2:00 до 5:00 часов. Отмечается, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.