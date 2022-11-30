Визит ОМОНа совпал с последним рабочим днем петербургского завода «Тойота» перед закрытием

Сегодня на "Тойоте" последний рабочий день.

Визит ОМОНа на петербургский завод «Тойота» умышленно или случайно, но совпал с последним рабочим днем для основной части персонала предприятия. После 30 ноября здесь останется лишь 100 человек, которые в течение декабря будут готовить оборудование к консервации. Затем уволят и их.

- Сегодня у нас последний рабочий день. Не знаем с чем связан визит ОМОНа и прокуратуры, может с этим, - рассказали «КП-Петербург» рабочие завода.

Напомним, что решение о закрытии предприятия было принято в сентябре нынешнего года. Тогда же называлась и дата- 1 декабря - до которой будет происходить сокращение персонала. Сейчас уже уволено 80% работников из общего числа в две тысячи человек. При увольнении сотрудники предприятия получали компенсацию в размере до 12 окладов.

Напомним, что завод японского автогиганта был открыт в промзоне Шушары 1 декабря 2022 года. Ровно через 15 лет, день в день, предприятие официально прекратит работу. Вывеску с проходной уже сняли.