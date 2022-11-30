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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:38

Визит ОМОНа совпал с последним рабочим днем петербургского завода «Тойота» перед закрытием

После 30 ноября на предприятии останется только 100 человек для консервации оборудования
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сегодня на "Тойоте" последний рабочий день.

Сегодня на "Тойоте" последний рабочий день.

Визит ОМОНа на петербургский завод «Тойота» умышленно или случайно, но совпал с последним рабочим днем для основной части персонала предприятия. После 30 ноября здесь останется лишь 100 человек, которые в течение декабря будут готовить оборудование к консервации. Затем уволят и их.

- Сегодня у нас последний рабочий день. Не знаем с чем связан визит ОМОНа и прокуратуры, может с этим, - рассказали «КП-Петербург» рабочие завода.

Напомним, что решение о закрытии предприятия было принято в сентябре нынешнего года. Тогда же называлась и дата- 1 декабря - до которой будет происходить сокращение персонала. Сейчас уже уволено 80% работников из общего числа в две тысячи человек. При увольнении сотрудники предприятия получали компенсацию в размере до 12 окладов.

Напомним, что завод японского автогиганта был открыт в промзоне Шушары 1 декабря 2022 года. Ровно через 15 лет, день в день, предприятие официально прекратит работу. Вывеску с проходной уже сняли.