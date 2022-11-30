Дачу петербургской пенсионерки в Ленобласти обокрали на 700 тысяч рублей

Дачу петербурженки в Ленобласти обокрали на 720 000 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области воры обокрали дачу жительницы Санкт-Петербурга. Загородный дом 60-летней пенсионерки располагается в деревне Глинка в Тосненском районе. Приехав в очередной раз на отдых, женщина заметила, что кто-то вскрыл балконную дверь дома и вынес ценные вещи. Об этом 30 ноября 2022 года рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- В дом на Цветочной улице неизвестный пробрался 28 ноября в период с полудня до 21 часа, отжав балконную дверь, - сообщает источник.

Со слов женщины, из ее дома пропало множество ценных вещей: коллекция из 50 золотых монет, четыре дорогие ручки из серебра и золота, нефритовая ручка, пять пар дорогих часов, а также набор бижутерии и золотой браслет. В общей сложности ущерб составил 720 тысяч рублей.

Известно, что дом не оборудован сигнализацией и камерами. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится проверка.