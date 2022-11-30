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НовостиАвто30 ноября 2022 11:16

«Мерседес» разобрали на запчасти ночью на севере Петербурга

Авто без дверей, капота и всего передка обнаружили на Плесецкой улице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На севере Петербурга "раздели" "Мерседес". Фото: vk.com/spb_today

На севере Петербурга "раздели" "Мерседес". Фото: vk.com/spb_today

То ли неудачный ремонт, то ли в Петербург вернулись похитители автомобильных дверей. Утром у дома на Плесецкой улице, что в Приморском районе, местные жители обнаружили полуразобранный минивен «Мерседес». У премиальной иномарки отсутствовали двери, капот, а также вся передняя часть вместе с бампером и фарами. Двигатель был милостливо оставлен на месте.

- На Плесецкой улице, ЖК «Ариосто», ночью произошло. Кто-то организовал «параллельный импорт», - иронизируют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Напомним, что подобные случаи в Северной столице происходили, но довольно давно. Последний раз машины «раздевали» около двух лет назад. Однако сейчас, видимо в связи с подорожанием и дефицитом запчастей, злоумышленники снова активизировались.