Нелегальные торговые киоски убрали в 12 районах Петербурга

От 39-ти незаконно размещенных торговых павильонов, киосков и прилавков освобождена городская земля в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели очередной рейд по местам незаконной торговли в городе. В течение недели специалисты освободили от павильонов, киосков и прилавков 12 районов города. Об этом в ведомстве сообщили 30 ноября 2022 года.

- Мероприятия проведены в Приморском, Невском, Фрунзенском, Московском, Кировском, Центральном, Адмиралтейском, Красногвардейском, Выборгском, а также в Петроградском, Калининском и Красносельском районах. Общая площадь освобожденной территории составила более 350 квадратных метров, - рассказали в комитете.

Так, прилавки с рыбой, овощами и трикотажем убрали от станций метро «Елизаровская», «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Ломоносовская» и «Невский проспект». Табачный киоск уже второй раз за месяц ликвидировали на Бухарестской улице.