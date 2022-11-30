Съезд с Мурманского шоссе на КАД Петербурга полностью перекроют ночью 1 декабря

В ночь на 1 декабря полностью перекроют съезд с Мурманского шоссе на КАД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2022 года на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга полностью перекроют съезд с Мурманского шоссе. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Причиной перекрытия станут дорожные работы, которые проводятся на 51-м километре трассы.

- В связи с производством работ по восстановлению деформационного шва, в ночь с 30 ноября на 1 декабря будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста через реку Нева, - рассказали на дорожном предприятии.

Работы специально будут проводиться в ночное время, когда на трассе минимальная интенсивность движения. Съезд перекроют в 23 часов и откроют в 6 утра следующего дня.