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НовостиНаука30 ноября 2022 12:09

Петербургские вузы и предприятия примут участие в VII Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна

Мероприятие состоится в Москве
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Предприятия и вузы из Петербурга примут участие в форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Фото: vk.com/nanatech_2022

Предприятия и вузы из Петербурга примут участие в форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Фото: vk.com/nanatech_2022

Предприятия и вузы из Петербурга и Ленинградской области примут участие в VII Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Мероприятие пройдет в Москве с 30 ноября по 2 декабря.

- Основные задачи форума – реализация современных и инновационных проектов, стимулирование и внедрение научных разработок, поддержка отрасли реабилитационной индустрии для оптимального замещения ушедших с российского рынка западных компаний, - сообщают организаторы.

На форуме будут представлены разработки по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Так, петербургский университет ИТМО привез на выставку аппаратно-программный комплекс реабилитации для людей с нарушением мышечной активности.

Предприятие «Говорящий город» покажет систему радиоинформирования и звукового ориентирования для людей с нарушениями зрения. А протезно-ортопедический центр «Сколиолоджик.ру» - автоматический станок для производства заготовок протезов.