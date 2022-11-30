Здание бывшего завода «Ригель» на Петроградской стороне превратят в общественно-деловое пространство

Здание завода "Ригель" превратят в общественно-деловое пространство. Фото: Яндекс.Карты

Новое общественно-деловое пространство появится на Петроградской стороне. Под него переоборудуют бывшее заводское здание аккумуляторного завода «Ригель», что на улице Даля, 10.

- Окончательная концепция проекта еще не утверждена, но первый этаж планируется отдать под рестораны, - пишет «Коммерсант-СПб».

Инвестиции в проект оцениваются в два миллиарда рублей. Это вдвое больше, чем было заплачено за само здание. В марте объект купили на торгах за 995 миллионов рублей.

Как отмечают инвесторы, место очень интересное, перспективное. Рядом находится ЛДМ - Ленинградский дворец молодежи и территория бывшего завода «Ригель». Последнюю частично застроят жильем.

Напомним, что и сам ЛДМ в ближайшее время уйдет под снос. На его месте вырастет элитный жилой комплекс.

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