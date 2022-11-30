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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:45

Спасатели Петербурга получили новую пожарную технику

Всего спасателям передали 35 единиц современной техники
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургские спасатели получили новую технику

Петербургские спасатели получили новую технику

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели Санкт-Петербурга получили новую пожарную и спасательную технику. Церемония прошла на Дворцовой площади 30 ноября 2022 года при участии губернатора Александра Беглова, председателя ЗакСа Александра Бельского и главы МЧС РФ Александра Куренкова. Об этом рассказали в Смольном.

- Наши спасатели и пожарные только за 9 месяцев совершили более 54 тысяч выездов и спасли порядка 1500 жителей нашего города. Это большой подвиг. Сегодня их служба проходит в сложных условиях, но город старается сделать все, чтобы спасательные и пожарные подразделения были хорошо оснащены, - отметил градоначальник.

Спасателям пережали 35 единиц новой техники, среди которых пожарные машины, мобильный комплекс специальной обработки, судно на воздушной подушке.

Глава МЧС отметил, что работа спасателей в Петербурге находится на высоком уровне.